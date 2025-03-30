Van'da otomobil refüje çarptı: 3 yaralı
AA

Van'ın Erciş ilçesinde seyreden sürücüsü henüz belirlenemeyen 65 ABR 111 plakalı otomobil, Erciş-Adilcevaz kara yolunda kontrol çıktı.

Otoyolda savrulan araç, kısa süre sonra refüje çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi.

3 YARALI

Kazada yaralanan sürücü ve otomobildeki 2 kişi, ambulanslarla Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çarpmanın etkisiyle otomobilin motoru yerinden çıkarak metrelerce uzağa savruldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
ensonhaber icon
Büşra Yıldız
Muhabir