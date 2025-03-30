Van'da otomobil refüje çarptı: 3 yaralı

AA
Van'ın Erciş ilçesinde seyreden sürücüsü henüz belirlenemeyen 65 ABR 111 plakalı otomobil, Erciş-Adilcevaz kara yolunda kontrol çıktı.
Otoyolda savrulan araç, kısa süre sonra refüje çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi.
3 YARALI
Kazada yaralanan sürücü ve otomobildeki 2 kişi, ambulanslarla Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Çarpmanın etkisiyle otomobilin motoru yerinden çıkarak metrelerce uzağa savruldu.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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