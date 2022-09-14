Minibüs şoförü, İranlı uyruklu turistlerin aracında unuttuğu 50 bin TL’yi sahibine teslim etti. Türk Lirası ve dolardan oluşan para çantasını teslim alan İranlı turistler büyük sevinç yaşadı.

Van-Edremit güzergahında minibüs kullanan Adil Gül, aracında bir çantanın unutulduğunu fark etti.

İletişim bilgisi için çantanın içine bakan minibüs şoförü Gül, çantanın parayla dolu olduğunu gördü.

Paranın İranlı turistlere ait olduğunu anlayan Gül, çantanın sahibine ulaşmak için girişimlerde bulundu.

İranlı turist çantasını teslim aldı

Bunun için tur şirketiyle iletişime geçerek çantanın sahibini tespit eden Gül, daha sonra ulaştığı turistlere çantayı teslim etti.

Türk Lirası ve dolardan oluşan para çantasını teslim alan İranlı turistler büyük sevinç yaşadı.

Turistler, parayı teslim eden minibüs şoförü Gül’e teşekkür etti.

Van’da sürücü, aracında unutulan 50 bin TL’yi sahibine teslim etti VİDEO



"İnsanlık görevim"

İHA muhabirine konuşan Adil Gül, İran uyruklu turistlerin minibüsünde paralarını unuttuklarını söyledi.

Yolcuların eşyalarını unutabileceğini ama kendilerine yakışanın ise helallik olduğunu ifade eden Gül, insanlık görevini yerine getirdiğini kaydetti.

“Vanlılar güzel insanlardır”

Bindiği minibüste parasını unuttuğunu dile getiren İran uyruklu Hasan Revizade ise “Allah kendilerinden razı olsun. Bize paramızı takdim ettiler. Tebriz’den buraya geldik. Van milletine teşekkür ederiz. Türk milletinden de bunu bekleriz. Vanlılar güzel insanlardır. Daha önce böyle bir durumla karşılaşmadık. Çok paradır. Buralarda kaybolurduk.” dedi.