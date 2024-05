Kirli Sepeti'nin Levent'i Furkan Palalı aslen bakın nereliymiş! Kimse bilmiyordu... Ünlü oyuncu Furkan Palalı'nın memleketi merak uyandırdı. İşte başarılı oyuncunun memleketi..

ensonhaber.com

NOW ekranlarında yayınlanan Kirli Sepeti dizisinde Levent karakterini canlandıran oyuncu Furkan Palalı'nın hayatı merak ediliyor.

37 yaşında olan oyuncu rol aldığı dizilerdeki performansıyla adından sık sık söz ettiriyor.

Furkan Palalı, 2011 yılında Best Model of Turkey ve ardından da Best Model of the World seçilmesiyle adını duyurmuştur.

Furkan Palalı ilk olarak 2010 yılında ekrana gelen Küçük Sırlar dizisinde rol alarak oyunculuk kariyerine başladı.

Furkan Palalı daha sonra Adını Feriha Koydum, Son Yaz - Balkanlar 1912, Hayat Devam Ediyor, Aşk Emek İster, Kızıl Elma, Son Çıkış, No: 309, Bir Mucize Olsun, Benim Tatlı Yalanım, Bir Zamanlar Çukurova ve Kirli Sepeti dizilerinden rol alarak ekranlara çıkmıştır.

Son dönemin popüler isimleri arasında yer alan ünlü oyuncunun hayatı merak uyandırıyor.

Furkan Palalı hakkında en çok merak edilenler arasında ise ünlü oyuncunun memleketi yer alıyor. Furkan Palalı'nın memleketini duyanlar şaşırıyor.

İşte Furkan Palalı'nın memleketi...

Furkan Palalı, 27 Ekim 1986 tarihinde Konya'da doğmuştur.

Ortaokulu Konya Özel Diltaş Lisesinde tamamladı. Daha sonra Konya Dolapoğlu Anadolu Lisesinden mezun olan Palalı, üniversite öğrenimini Ankara'da Hacettepe Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümünde tamamladı.