Van'da tartıştığı eşini bıçaklayan şahıs tutuklandı Eşini defalarca bıçaklayarak ağır yaralanmasına neden olan şahıs, polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şahıs emniyette verdiği ifadede pişman olduğunu belirtti.

DHA

Van'da kıskançlık krizi nedeniyle eşini bıçaklayan şahıs hakim karşısına çıktı.

10 Mart günü saat 16.00 sıralarında 1 çocuk annesi Z.Ş., tartıştığı eşi H.Ş. tarafından bıçaklandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri gönderildi.

Darbedildi

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kadını ambulansla hastaneye götürürken çevredekiler şüpheliyi darbetti.

Polisin müdahale edip kurtardığı H.Ş., gözaltına alındı.

H.Ş., bugün emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Başkasıyla görüştüğünü düşünmüş

H.Ş. ifadesinde, Antalya'ya çalışmaya gittiğini, o sırada da eşinin evi terk ettiğini ve başkasıyla görüştüğünü düşündüğünü söyledi.

Pişman olduğunu söyledi

Barışmak için eşini çağırdığını, oturup konuştuklarını ancak eşinin ikna olmadığını belirten H.Ş., mekandan çıktıktan sonra onu bıçakladığını ve pişman olduğunu ifade etti.

Tutuklandı

H.Ş., çıkarıldığı mahkemece, ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan tutuklandı.

Defalarca bıçaklanarak ağır yaralanan Z.Ş.'nin ise kaldırıldığı hastanede yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)