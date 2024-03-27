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Van'da zehir tacirlerine baskın! 14 kilo eroin ele geçirildi

Van'da zehir tacirlerine baskın! 14 kilo eroin ele geçirildi Van Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ile mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda 103 olayda 107 kişi yakalanırken çok sayıda uyuşturucu maddeye el konuldu.