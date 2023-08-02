Vaşak ve yavrusu fotokapanda Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, 'Ormanın Hayaleti' olarak bilinen vaşak ve yavrularının görüntülerini paylaştı.

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DHA

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Türkiye'de yaban hayatının korunması için Tarım ve Orman Bakanlığı çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından birçok noktaya bu doğal yaşamın incelenmesi için fotokapanlar yerleştiriliyor.

Bakanlık, bu fotokapanlar tarafından kaydedilen görüntüleri kamuoyu ile paylaşıyor.

Fotokapan görüntülerine bu kez 'ormanın hayaleti' olarak bilinen vaşak ve yavruları yakalandı.

Müdürlüğün Twitter hesabından, neslinin devamı tehlikede olan Vaşak hayvanı ve yavrularının Türkiye'de kaydedilen görüntüleri paylaşıldı.

"Muhteşem an"

Paylaşımda, "Ülkemizde yaban hayatı adına sevindirici görüntüler gelmeye devam ediyor. Koruma altındaki türler arasında bulunan ve doğada gözlemlenmesi oldukça zor olan "Ormanın Hayaleti" unvanıyla anılan Vaşak, yavruları ile birlikte fotokapanlara görüntülendi. Vaşak ailesinin bu sevimli görüntüleri Genel Müdürlüğümüzce gerçekleştirilen İzleme ve Koruma faaliyetlerinin yaban hayatında olumlu sonuçlarını göstermesi adına umut verici olarak değerlendiriliyor" ifadelerine yer verildi.