Yalova'da emekli öğretmen çöp evde ölü bulundu

Yalova'da 4 katlı binanın 3'üncü katındaki kötü kokular gelmeye başladı.
Kokulardan rahatsız olan bina sakinleri durumu polis ekiplerine bildirildi.
İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri kötü kokular gelen dairenin kapısını açmak için harekete geçti.
Cansız bedenini buldular
Kapıyı açan ekipler, ev sahibinin cansız bedenini ve evin çöple dolu olduğunu gördü.
Bina sakinleri dairede yaşayan kişinin 83 yaşındaki Doğan Sadioğlu'nun olduğunu kendisinden 15 gündür haber alamadıklarını söyledi.
Çöp topladığı öğrenildi
Ayrıca emekli öğretmen Sadioğlu'nun çöp topladığı öğrenildi.
Doğan Sadioğlu'nun cenazesi, Yalova İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından otopsi yapılarak morga kaldırıldı.
Temizleme çalışmaları başladı
Polisin incelemesinin ardından belediye ekiplerinin faaliyetleri, bulunan çöpleri temizlemek için çalışmaya başladı.
Ekipler olayla ilgili soruşturma başlattı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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