Yalova'da kaybolan 13 yaşındaki çocuk bulundu

İHA
Yalova'nın Çiftlikköy ilçesine bağlı Taşköprü beldesinde, yaşadığı psikolojik sorunlar nedeniyle evinden ayrılan Z.E. ile ilgili ailesi kayıp ihbarında bulundu.
İhbar sonrasında bölgeye giden AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri, şahsın aranması için çalışma başlattı.
Çocuk, evinin yakınından geçen bir dere yatağı bölgesinde sağlıklı bir şekilde bulundu.
Ailesine teslim edildi
Bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından kontrolleri yapılan çocuk, ardından ailesine teslim edildi.
Soruşturma sürüyor
Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı soruşturma ise sürüyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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