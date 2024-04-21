Yalova'da konteyner ile forklift arasında sıkışan iki kişiden biri hayatını kaybetti

Hava muhalefeti nedeniyle Yalova'nın Altınova ilçesindeki tersanede meydana gelen kaza can aldı.
Fırtına nedeniyle devrilen konteyner ile forklift arasında sıkışan başmühendis Özkan Kara (33) hayatını kaybetti, tersane müdürü Alper Akalın (39) ağır yaralandı.
Altınova ilçesi tersaneler bölgesindeki HAT-SAN Tersanesi'nde saat 00.30 sıralarında inceleme yapan tersane müdürü Akalın ile başmühendis Kara, fırtına nedeniyle devrilen konteyner ile forklift arasında sıkıştı.
Hastaneye kaldırıldılar
Bölgedekilerin ihbarı üzerinde olay yerine sevk ekiplerce sıkıştıkları yerden çıkarılan 2 kişi, Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Biri hayatını kaybetti, diğeri ağır yaralı
Kara hayatını kaybetti, bacakları kırılan Akalın'ın da durumunun ağır olduğu bildirildi.
Bekar olan Kara'nın cenazesinin memleketi Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.
Limandaki kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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