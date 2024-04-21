Haberler



3. Sayfa



Yalova'da konteyner ile forklift arasında sıkışan iki kişiden biri hayatını kaybetti

Yalova'da konteyner ile forklift arasında sıkışan iki kişiden biri hayatını kaybetti Yalova'nın Altınova ilçesindeki tersanede fırtına nedeniyle konteyner devrilince başmühendis hayatını kaybetti, tersane müdürü ise yaralandı.