Yalova'da yangın ihbarına giden itfaiyecilerin araçlarına taşlı saldırı

DHA
Yalova merkez Elmalık köyü mevkiinde Nevruz Bayramı dolayısıyla çevredekiler yol üzerinde ateş yaktı.
Alevler rüzgarın etkisiyle büyüdü.
İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler yeşillik alana yakın olan ateşi büyümeden söndürüp olay yerinden ayrıldı.
Bir süre sonra aynı bölgede tekrar ateş yakıldığı ihbarıyla ekipler olay yerine gitti.
TAŞLI SALDIRI
Ateşi söndürmeye çalışan ekiplere bölgedekiler taşla saldırdı.
Olay sonucu 2 itfaiye aracı hasar görürken ekiplerden yaralanan olmadı.
Polis ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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