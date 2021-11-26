Euro
13.9874
3.86%
Dolar
12.3838
3.2%
Altın
714.42
3.49%
Borsa
1.772
-2.59%
Bitcoin
704.000
-2.06%
BTXN Coin
47.22
15.73%
14ºC
İstanbul
Hafif yağmur 14 C

    Yaralı köpeği veterinere götüren vatandaşın, iç ısıtan görüntüleri

    Yolda gördüğü yaralı bir yavru köpeğin yardımına koşan sürücü, kısa sürede veterinere yetiştirerek hayatını kurtardı. İç ısıtan o anlar ise sürücü tarafından anbean kaydedildi.
    • Haber Merkezi
    • 26.11.2021 - 17:04
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Yaralı köpeği veterinere götüren vatandaşın, iç ısıtan görüntüleri

    Kırşehir'de seyir halindeki bir sürücü, yolda gördüğü yaralı yavru köpeğe kayıtsız kalamadı.

    Araçtan inerek köpeğin yardımına koşan ve aldığı gibi veterinere götüren bir yurttaşın görüntüleri, görenleri hem sevindirdi, hem duygulandırdı.

    Yardımsever yurttaşın köpeklerle konuştuğu anlar ise duyanların içini ısıttı.

    "YARDIM EDECEĞİM MERAK ETME"

    Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde,  köpeğe "Tamam, yardım edeceğim yavruna, merak etme" dediği duyuldu.

    Yavrunun annesi olduğu düşünülen köpeği ve yaralı yavruyu alarak veterinere yetiştiren adam, bir an olsun yanlarından ayrılmadı.

    Yaralı köpeği veterinere götüren vatandaşın, iç ısıtan görüntüleri VİDEO

    VETERİNERE GÖTÜRDÜ

    Sürücü, yaralı köpeği ve annesini veterinere götürdü.

    Anne köpeğin yavrusu için endişelendiği anlar yürekleri dağlarken, tedavisi tamamlanan yavrunun sağlık durumunun iyi olduğu görüldü.

    Yaralı köpeği veterinere götüren vatandaşın, iç ısıtan görüntüleri #1

    KÖPEKLERİN TEŞEKKÜRÜ

    Yuvalarına geri bırakılan köpeklerin adeta teşekkür eden tavırları, kameraya yansıdı. Vatandaşın hassasiyeti övgü toplarken, "nasıl teşekkür ediyor, kurban olurum size" sözleri ise gülümsetti.

    Yaralı köpeği veterinere götüren vatandaşın, iç ısıtan görüntüleri #2

    Yaralı köpeği veterinere götüren vatandaşın, iç ısıtan görüntüleri #3

    Yaralı köpeği veterinere götüren vatandaşın, iç ısıtan görüntüleri #4

    Yaralı köpeği veterinere götüren vatandaşın, iç ısıtan görüntüleri #5

    Yaralı köpeği veterinere götüren vatandaşın, iç ısıtan görüntüleri #6

    Yaralı köpeği veterinere götüren vatandaşın, iç ısıtan görüntüleri #7

    Yaralı köpeği veterinere götüren vatandaşın, iç ısıtan görüntüleri #8

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir