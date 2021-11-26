Yolda gördüğü yaralı bir yavru köpeğin yardımına koşan sürücü, kısa sürede veterinere yetiştirerek hayatını kurtardı. İç ısıtan o anlar ise sürücü tarafından anbean kaydedildi.

Kırşehir'de seyir halindeki bir sürücü, yolda gördüğü yaralı yavru köpeğe kayıtsız kalamadı.

Araçtan inerek köpeğin yardımına koşan ve aldığı gibi veterinere götüren bir yurttaşın görüntüleri, görenleri hem sevindirdi, hem duygulandırdı.

Yardımsever yurttaşın köpeklerle konuştuğu anlar ise duyanların içini ısıttı.

"YARDIM EDECEĞİM MERAK ETME"

Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, köpeğe "Tamam, yardım edeceğim yavruna, merak etme" dediği duyuldu.

Yavrunun annesi olduğu düşünülen köpeği ve yaralı yavruyu alarak veterinere yetiştiren adam, bir an olsun yanlarından ayrılmadı.

Yaralı köpeği veterinere götüren vatandaşın, iç ısıtan görüntüleri VİDEO

VETERİNERE GÖTÜRDÜ

Sürücü, yaralı köpeği ve annesini veterinere götürdü.

Anne köpeğin yavrusu için endişelendiği anlar yürekleri dağlarken, tedavisi tamamlanan yavrunun sağlık durumunun iyi olduğu görüldü.

KÖPEKLERİN TEŞEKKÜRÜ

Yuvalarına geri bırakılan köpeklerin adeta teşekkür eden tavırları, kameraya yansıdı. Vatandaşın hassasiyeti övgü toplarken, "nasıl teşekkür ediyor, kurban olurum size" sözleri ise gülümsetti.