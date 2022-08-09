Yargıtay devreye girdi, patronun bordro oyunu bozuldu

Daha düşük SSK primi yatırmak için bazı işverenlerin başvurduğu bordro oyunu Yargıtay'a takıldı. Yüksek Mahkeme; işverenlerin bordro üzerinde oynama yapamayacağına dikkat çekti.

Bir inşaat şantiyesinde çalışan işçi, iş bitimi sebebiyle kapı önüne konulunca soluğu İş Mahkemesi'nde aldı.

Firmaya ait inşaat şantiyelerinde iş makinesi operatörü olarak çalışırken son şantiyeden iş bitimi nedeniyle gönderildiğini, yeniden işe çağrılmadığını, işçilik alacaklarının ödenmediğini ileri süren işçi; kıdem ve ihbar tazminatları ile yıllık ücretli izin, ulusal bayram, genel tatil, hafta tatili ve fazla çalışma ücreti alacaklarının davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etti.

Davalı patron iddiaları reddederken; mahkeme, davanın kısmen kabulüne hükmetti.

Yargıtay araya girdi

Davalı işveren, istinaf yoluna başvurunca devreye giren Bölge Adliye Mahkemesi, mahkeme kararını ortadan kaldırdı.

Davacı kararı temyiz edince araya Yargıtay 9. Hukuk Dairesi girdi.

Emsal nitelikteki bir karara varan Yargıtay, işverenlerin bordro üzerinde oynama yapamayacağına dikkat çekti.

Emsal karar

İHA'da yer alan kararda şöyle denildi:

“Tazminat ve alacakların hesabına esas ücretin hatalı belirlendiği, işverence imzasız ücret bordrolarının banka ödemeleri ile uyumlu hale getirilerek temel ücretin bölünmek suretiyle işçilik alacaklarının ödendiği şeklinde bir uygulama geliştirildiği ortadadır. Davacı, açıkça imzasız belgelere ya da ücret bordrolarına delil olarak dayanılmasına itiraz etmektedir.

Bankaya yatan tutar ile uyumlu hale getirilmek için hazırlanan imzasız ücret bordrolarına, imzasız personel cari kartına ya da bu belgelerde yazan tahakkuk ya da avans miktarlarına değer verme imkanı bulunmamaktadır. Buna karşın, Bölge Adliye Mahkemesince imzasız ücret bordrolarına değer verecek şekilde 'bordro net' ve 'ödenecek tutar' şeklinde bir ayrıma gidilmesi doğru olmamıştır.

“Ücret bordroları da imzasızdır”

Şu halde; fazla çalışma ücreti alacağı bakımından varsa sadece kabul edilen ücrete göre ödenmesi gereken aylık tutarı aşan miktarda bankaya yatan tutarın mahsubu yerine denetime elverişli şekilde de gösterilmeyen ve imzasız ücret bordrolara değer verir şekilde yapılan bir hesaplama ile sonuca gidilmesi yanılgılı değerlendirmeye dayalı olup bozmayı gerektirmiştir.

Aynı şekilde; somut uyuşmazlıkta, yıllık ücretli izin kullandırdığını ispatla yükümlü olan işveren tarafından dosyaya imzalı yıllık ücretli izin cetveli ya da eşdeğerde bir belge sunulmamış olup yıllık ücretli izin tahakkuku bulunan ücret bordroları da imzasızdır. Bu husus da bozmayı gerektirmiştir.”