Yasa dışı yollar ile yurda sokulan hayvanlar, Gaziantep’te koruma altına alındı

Gümrüklerde ele geçirilen 12 makak maymunu 4 dikenli ejder ve 3 yılan, Gaziantep'e getirilerek koruma altına alındı.

Ağrı'da yasa dışı yollar ile ülkeye hayvan sokmak isteyen şahıslar, Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Gümrük Kapısı'ndan geçemedi.

Ele geçirilen 12 makak maymun yavrusu, İstanbul'da ele geçirilen 4 dikenli ejder ve 3 yılan ile Tarım ve Orman Bakanlığı Ağrı ve İstanbul Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlükleri ekiplerince Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne getirildi.

Koruma altına alınan hayvanlar, meyve ile beslendi.

Hayvanat bahçesinin yeni sakinlerine, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de yakından ilgi gösterdi.

“HER HAYVAN ÇEŞİDİNE GÖRE İHTİYAÇLAR GİDERİLİYOR”

Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada maymunlar için hem yazlık hem kışlık barınma yerlerinin olduğunu, Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne çok güvendiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Herkesin emaneti bizde olunca da büyük bir sorumluluğun altına girmiş oluyoruz. Her hayvanımız doğal ortamında nasıl büyüyor ve ihtiyacı ne ise buna karşılık gelecek bir anlayışla hareket ediyoruz.





Son zamanlarda yasa dışı yollarla çok sayıda hayvan yakalanmaya başlandı. Bu bazen bir yılan ya da bir maymun olabiliyor. Hayvanlar yakalandığında bize hemen haber veriliyor ve bize geliyor. Sağlık durumlarını öğrenmek adına veteriner hekimlerimiz devreye giriyor. Akabinde uygun koşullar ne ise her hayvan çeşidine göre ihtiyaçlar gideriliyor."





KARANTİNAYA ALINDILAR

Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler de gelen hayvanlara gerekli müdahalenin yapıldığını ve bir süre karantinada kalacaklarını söyleyerek şu sözleri kaydetti:

"Hayvanlarımızın her birinin sağlık testi yapıldı, kan örneklerin alındı. Şu anda ufak tefek rahatsızlıkları olan maymunlarımız bulunuyor. Onları karantina merkezlerimizde bir süreliğine ağırlayacağız. Ardından kendilerini onlar için hazırladığımız alanlara taşıyacağız."