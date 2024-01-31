Yine telefon dolandırıcılığı: Karabük'te 640 bin TL'sini kaptırmak üzereyken polisler engel oldu Karabük'te telefonla "polisim" diyerek 640 bin TL'si dolandırılmak istenen vatandaşı polisler kurtardı. H.M.'yi telefonla arayan dolandırıcılar, polis olduklarını, kimliğinin kopyalandığını ve suç örgütlerine karıştığını söyleyerek para karşılığında olayı çözebileceklerini söyledi.

İHA

Kendilerini polis, savcı veya hakim olarak tanıtan dolandırıcılık numarasının sonu gelmiyor.

Vatandaşları tuzağına düşüren dolandırıcılar, aradıkları kişileri söyledikleriyle önce inandırıyor sonra da para istiyor.

Üstelik her fırsatta ekipler tarafından, "Savcı ya da polis sizden operasyon için yardım istemez. Kamu görevlileri sizden hesap numarası, para veya altın istemez." uyarılarına rağmen...

640 bin lirasını dolandırıcılara kaptırıyordu

Son olarak Karabük'te H.M. isimli şahıs, evde bulunan 640 bin TL değerindeki 17 adet cumhuriyet altını, 4 bilezik ve 2 adet mega bileziği bozdurmak için kuyumcuya gitti.

H.M.'nin dolandırılmak üzere olduğundan şüphelenilerek polise ihbarda bulunulurken, polis ekipleri il merkezindeki banka, ATM ve kuyumcularda önlem alarak şahsın dolandırılması engellendi.

Polisler engel oldu

H.M., dolandırıcılardan şikayetçi olmazken, polis ekipleri bu tür dolandırıcılık konusunda şahsa bilgi verdi.

İl Emniyet Müdürlüğü, şehirde vatandaşların huzurunu ve güvenliğini bozacak her türlü suçun önlenmesine ve faillerinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ve mücadelenin devam edeceğini, vatandaşlardan kendilerini arayarak polis, asker veya savcı olarak tanıtıp para talep eden şahıslara itibar etmemelerini istedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)