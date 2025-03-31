Yozgat’ta 20 bin makaron ele geçirildi

İHA
Yozgat’ta istihbarat çalışmaları sonucunda harekete geçen jandarma ekipleri, yol kontrol noktasında şüpheli bir aracı durdurarak detaylı arama gerçekleştirdi.
20 BİN MAKARON ELE GEÇİRİLDİ
Y.A. ve E.Ş. isimli şahısların bulunduğu araçta yapılan aramada, tam 20 bin adet makaron ele geçirildi. Olayın ardından şüpheliler gözaltına alınırken, Yozgat Jandarma Komutanlığı kaçakçılıkla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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