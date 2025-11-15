Abone ol: Google News

Yozgat'ta mevsimin ilk karı düştü

Mevsimin ilk kar yağışının görüldüğü Yozgat'ta eşsiz manzara drone ile havadan görüntülendi. Kentte vatandaşlar, güne kar yağışı ile başladı.

Yayınlama Tarihi: 15.11.2025 12:49
  • Yozgat'ta mevsimin ilk karı yağdı ve kent beyaza büründü.
  • Meteoroloji uyarıları sonrası İç Anadolu'da kar yağışı gözlendi.
  • Akdağmadeni'nde ormanlık alan kartpostallık manzaralara sahip oldu.

Soğuk hava dalgası tüm yurdu etkisi altına aldı...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, uyarılarda bulunmuştu. Söz konusu uyarılar sonrası İç Anadolu Bölgesi'nin çeşitli illerinde kar yağışı görüldü. 

GÜNE KAR YAĞIŞI İLE BAŞLADILAR

Yozgat'ın yüksek kesimlerinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı, Akdağmadeni ilçesini beyaza bürüdü.

Güne kar yağışı ile başlayan vatandaşlar, trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

EŞSİZ MANZARA DRON İLE HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ 

İlçede bulunan ormanlık alan, kar yağışı ile birlikte kartpostallık görüntülere sahne oldu.

Ormandaki eşsiz manzara drone ile havadan görüntülendi.

