Yozgat'ta oyuncak silahla yaptıkları şovu sosyal medyada paylaştılar: Polisten kurtulamadılar

Kentte sosyal medya platformlarında motosiklet üzerinde silah ile paylaşım yapan iki kişi, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı. Görüntülerdeki silahın oyuncak olduğu belirlenirken, iki kişi hakkında idari işlem uygulandı.

Yayınlama Tarihi: 03.11.2025 13:57
  • Yozgat'ta motosiklet üzerinde oyuncak silahla poz veren iki kişi, sosyal medyada paylaşım yapınca yakalandı.
  • Yapılan incelemelerde silahın oyuncak olduğu anlaşıldı.
  • Y.B. ve A.B. hakkında idari işlem uygulandı.

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya hesaplarında dolaşıma giren ve toplumda endişeye neden olan bir videoya ilişkin inceleme başlattı.

Videoda, motosiklet üzerinde ilerleyen iki kişinin, uzun namlulu silah benzeri bir cisimle poz vererek paylaşım yaptığı tespit edildi.

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Yapılan çalışmalar neticesinde kimlikleri belirlenen şahıslar Y.B. ve A.B., kısa süre içerisinde yakalanarak gözaltına alındı.

SİLAH OYUNCAK ÇIKTI

Emniyet ekipleri tarafından yapılan incelemelerde, görüntülerdeki silahın gerçek olmadığı, oyuncak bir tüfek olduğu anlaşıldı.

Gözaltına alınan Y.B. ve A.B. hakkında, ilgili mevzuatlar çerçevesinde idari işlem uygulandı.

