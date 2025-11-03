Yozgat'ta oyuncak silahla yaptıkları şovu sosyal medyada paylaştılar: Polisten kurtulamadılar

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya hesaplarında dolaşıma giren ve toplumda endişeye neden olan bir videoya ilişkin inceleme başlattı.

Videoda, motosiklet üzerinde ilerleyen iki kişinin, uzun namlulu silah benzeri bir cisimle poz vererek paylaşım yaptığı tespit edildi.

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Yapılan çalışmalar neticesinde kimlikleri belirlenen şahıslar Y.B. ve A.B., kısa süre içerisinde yakalanarak gözaltına alındı.

SİLAH OYUNCAK ÇIKTI

Emniyet ekipleri tarafından yapılan incelemelerde, görüntülerdeki silahın gerçek olmadığı, oyuncak bir tüfek olduğu anlaşıldı.

Gözaltına alınan Y.B. ve A.B. hakkında, ilgili mevzuatlar çerçevesinde idari işlem uygulandı.