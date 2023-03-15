Yunanistan'daki tren kazasında ölen makinistin babası, iade edildi

Yunanistan'da 28 Şubat'ta meydana gelen tren kazasında makinist Nikos Nalmpantis'in de aralarında bulunduğu 57 kişi, hayatını kaybetti.
Yunanistan, makinist Nalmpantis'in Tekirdağ F Tipi Cezaevi'nde 'uyuşturucu kaçakçılığı' suçundan hükümlü bulunan babası Dimitrios Nalmpantis'in cenazeye katılabilmesi için iade edilmesini istedi.
İadesine karar verildi
Baba Nalmpantis'in Türkiye'den Yunanistan'a nakline ilişkin dilekçesi, Yunanistan Adalet Bakanlığı'na gönderildi. Nalmpantis'in iadesine karar verildi.
İpsala Sınır Kapısı'na götürüldü
Tekirdağ F Tipi Cezaevi'nden alınan Dimitrios Nalmpantis, bugün Edirne'nin İpsala ilçesinden Yunanistan'a açılan İpsala Sınır Kapısı'na götürüldü.
Nalmpantis, burada Yunan makamlarına teslim edilerek, ülkesine gönderildi.