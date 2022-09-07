Drift atan ve 'dur' ihtarına uymayan otomobilin alkollü sürücüsü, bekçiye çarptı. Bekçi hastaneye kaldırılırken, sürücü de gözaltına alındı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Kışla Mahallesi Kışla Sanayi Sitesi’nde devriye görevinde bulunan bekçiler, gece saatlerinde drift atan 67 LP 123 plakalı otomobili durdurmak istedi.

Sürücü Recep Karaçam (32), 'dur' ihtarına uymayıp kaçmak istediği sırada bekçi Hamza Aydoğdu’ya (33) çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan bekçinin yardımına mesai arkadaşı ve sanayi esnafı koştu.

Hem çarptı hem tartıştı

Araçtan inen sürücü Recep Karaçam ile arkadaşı, esnafla tartışmaya başladı.

Bu sırada olay yerine gelen takviye ekipler sürücü Recep Karaçam ile arkadaşını gözaltına alırken yaralanan Aydoğdu, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından özel bir hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Hayati tehlikesi yok

Yaralanan bekçinin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, Recep Karaçam’ın 2.47 promil alkollü olduğu belirlendi.

DHA’nın haberine göre olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Zonguldak’ta alkollü sürücü drift atarken bekçiye çarptı ViDEO