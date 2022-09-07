Petrol
91.66
-1.26%
Euro
18.1026
0.28%
Dolar
18.235
0.00%
Altın
996.68
-0.07%
Borsa
3383
0.00%
Bitcoin
346.383
-5.00%
BTXN Coin
4.88
-5.24%
Bitexen
22ºC
İstanbul
Güneşli 22 C

    Zonguldak’ta alkollü sürücü drift atarken bekçiye çarptı

    Drift atan ve 'dur' ihtarına uymayan otomobilin alkollü sürücüsü, bekçiye çarptı. Bekçi hastaneye kaldırılırken, sürücü de gözaltına alındı.
    • 07.09.2022 - 09:29
    • Güncelleme : 07.09.2022 - 10:08
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Zonguldak’ta alkollü sürücü drift atarken bekçiye çarptı

    Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Kışla Mahallesi Kışla Sanayi Sitesi’nde devriye görevinde bulunan bekçiler, gece saatlerinde drift atan 67 LP 123 plakalı otomobili durdurmak istedi.

    Sürücü Recep Karaçam (32), 'dur' ihtarına uymayıp kaçmak istediği sırada bekçi Hamza Aydoğdu’ya (33) çarptı.

    Çarpmanın etkisiyle savrulan bekçinin yardımına mesai arkadaşı ve sanayi esnafı koştu.

    Hem çarptı hem tartıştı

    Araçtan inen sürücü Recep Karaçam ile arkadaşı, esnafla tartışmaya başladı.

    Bu sırada olay yerine gelen takviye ekipler sürücü Recep Karaçam ile arkadaşını gözaltına alırken yaralanan Aydoğdu, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından özel bir hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

    Hayati tehlikesi yok

    Yaralanan bekçinin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, Recep Karaçam’ın 2.47 promil alkollü olduğu belirlendi.

    DHA’nın haberine göre olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

    Zonguldak’ta alkollü sürücü drift atarken bekçiye çarptı ViDEO

    Zonguldak’ta alkollü sürücü drift atarken bekçiye çarptı #1

    Zonguldak’ta alkollü sürücü drift atarken bekçiye çarptı #2

    Zonguldak’ta alkollü sürücü drift atarken bekçiye çarptı #3


    İlginizi Çekebilir

    Küresel piyasalar negatif seyrediyor
    Ekonomi

    Küresel piyasalar negatif seyrediyor

    Bakan Soylu: Uyuşturucunun kökünü kurutacağız
    Gündem

    Bakan Soylu: Uyuşturucunun kökünü kurutacağız

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!
    CoinPro

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!

    Görüş Bildir