Cımbız kullanırken o bölgelerdeki kıllara sakın yaklaşmayın! İşte, cımbız kullanılmaması gereken o bölgeler… İstenmeyen tüyleri almada kullanılan araçlar denilince ilk akla cımbız gelir. İster yüzünüzde ister farklı bölgelerde oluşan batıkları çıkartmak için en etkili yöntem olarak da kullanılır. Tüy almada sıkça kullanılan cımbız meğer o bölgede yer alan kıllar için kullanılmaması gerekiyormuş.

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Kadınların istenmeyen tüyleri alırken sıkça kullandığı araçların arasında cımbız gelir. Özellikle de kaş almak için kullanılan cımbız farklı bölgelerde yaşanan kıl batmalarını da çıkarmak için oldukça sık kullanılır.

Vücudunuzda bulunan istenmeyen küçük tüyleri almak için etkili ve basit olan cımbız aynı zamanda kullanırken dikkat edilmesi gereken detaylarda içerir.

İstenmeyen her tüyü çekmenizin sağlıklı olmayacağı cımbız bakın hangi noktalarda kullanıldığında zararlı oluyormuş.

İşte cımbızı değdirmemeniz gereken o bölgeler…

İstenmeyen tüyleri almada oldukça aktif olarak kullanılan cımbız meğer bazı bölgelerdeki kıllar için doğru bir tercih olmuyormuş.

Vücudun çeşitli bölgelerinde bulunan istenmeyen tüyler birçok kişiyi rahatsız eder ve alınma ihtiyacı doğurur. Ancak bu bölgeler arasında öyleleri var ki cımbızın kullanılması uzmanlar tarafından katiyen önerilmiyor.

Cımbızın kullanılmaması gereken bu noktalar, meme uçları, kasık ve genital bölge, burun içi, koltuk altı, sakal bölgesi ve et benleri üzerindeki veya çevresidir.

Söz konusu bölgedeki kıllara cımbız ile müdahale edildiğinde bölgede tahrişe, kanamaya ve enfeksiyona yol açabilir ve kılın doğal yapısına kalıcı hasar verilebilir.