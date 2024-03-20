Zonguldak'ta aracı dereye düştü: Boğulmaktan son anda kurtuldu Kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek dereye düşen sürücüyü ihbar üzerine olay yerine gelen ekipler kurtarırken, sağlık ekipleri yaralıyı, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

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DHA

Zonguldak'ta sabah saatlerinde hareketli anlar yaşandı.

Zonguldak-Ankara kara yolunun Gökgöl Tüneli mevkiinde Hikmet Gürgenç’in kullandığı otomobil, kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Dereye düştü

Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği araç yol kenarında bulunan dereye devrildi.

Durumu gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Kurtarıldı

AFAD ekipleri, yarısı suya gömülen otomobilinde sıkışan Hikmet Gürgenç’i çıkartarak boğulmaktan kurtardı.

Hastaneye kaldırıldı

Yaralı Gürgenç, olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hikmet Gürgenç'in hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)