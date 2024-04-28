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Gaddar dizisi Adnan Oktar'ı unutmadı! Örgütün kirli yüzü anlatılacak; İşte fragman

Gaddar dizisi Adnan Oktar'ı unutmadı! Örgütün kirli yüzü anlatılacak; İşte fragman Now TV ekranlarında izleyiciyle buluşan Gaddar dizisi, bir kez daha izleyicileri şaşırttı. Gündemi yakından takip eden dizi, bu kez Adnan Oktar suç örgütünü konu alacak. İşte Gaddar 15. bölüm fragmanı…