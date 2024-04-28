NOW TV'nin sevilen dizisi Gaddar, gündemdeki konuları işlemesiyle izleyicilerin ilgisini çekmeyi başarıyor.
Başrollerinde Çağatay Ulusoy ve Sümeyye Aydoğan'ın yer aldığı dizi, her bölümüyle merak uyandırıyor.
Gaddar, daha önce üşümesin diye aracına aldığı kişi tarafından öldürülen taksici Oğuz Erge'nin hikayesini ekrana taşımıştı.
Bu haftanın bölümünde ise gündemde uzun süredir konuşulan bir isim olan Adnan Oktar ve kediciklerinin karanlık örgütü işlenecek.
Örgütün kirli yüzü işlenecek
Dizide Arif Mübarek olarak tanınan bir adamın, müritlere sohbetler verdiği sahneler dikkat çekiyor.
Bir müridin sohbet esnasında esprisine gülmeyişine sinirlenen bu adam, acımasızca yüzüne zarar verdiriyor.
Yeni bölümde Adnan Oktar örgütünün insanları nasıl mağdur ettiği, yasadışı faaliyetleri, silah kaçakçılığı ve kara para aklama gibi karanlık konular ele alınacak.