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    Zonguldak’ta aşı olamayan aileden 4 kişi, koronavirüsten vefat etti

    Ereğli ilçesinde 15 gün içinde Yumurtaş ailesinden 4 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Ailenin, koronavirüse karşı aşı yaptırmadığı öğrenildi.
    • İHA
    • 31.10.2021 - 15:25
    • Güncelleme : 31.10.2021 - 15:27
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    Zonguldak’ta aşı olamayan aileden 4 kişi, koronavirüsten vefat etti

    Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde ikamet eden ve aşı olmayan Yumurtaş ailesi, koronavirüs nedeniyle art arda gelen ölümlerle sarsıldı.

    Aile üyelerinden emekli itfaiyeci Şükrü Yumurtaş (54), 15 Ekim'de koronavirüs tedavisi gördüğü Ereğli Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

    Şükrü Yumurtaş’ın babası Afşin Mustafa Yumurtaş da (82), yine koronavirüs nedeniyle oğlundan 5 gün sonra yaşamını yitirdi.

    Afşin Mustafa Yumurtaş'ın ardından, eşi Nihan Yumurtaş 25 Ekim'de vefat etti.

    CENAZELERE AZ SAYIDA KİŞİ KATILDI

    Nihan Yumurtaş, eşi ve oğlunun yanında Ereğli Şehir Mezarlığı’nda toprağa verildi.

    Cenazelere koronavirüs tedbirleri gereği az sayıda kişi katıldı.

    Aynı aileden son olarak Cihat Yumurtaş da koronavirüse yakalandı.

    REFAKATÇİYKEN YAKALANDI

    Özel bir hastanenin yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Cihat Yumurtaş, dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi.

    Yumurtaş ailesi, Cihat Yumurtaş’ın devlet hastanesinde refakatçi olarak kaldığı 6 gün süre içerisinde koronavirüse yakalandığını belirtti.

    Cihat Yumurtaş'ın da hastanedeki işlemlerinin ardından ailesinin yanına toprağa verileceği öğrenildi.

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    Zonguldak’ta aşı olamayan aileden 4 kişi, koronavirüsten vefat etti #2

    Zonguldak’ta aşı olamayan aileden 4 kişi, koronavirüsten vefat etti #3

    Zonguldak’ta aşı olamayan aileden 4 kişi, koronavirüsten vefat etti #4

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