Abone ol: Google News

Zonguldak'ta aynı evde yaşadığı eski gelinini tüfekle öldürdü

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde yaşayan 71 yaşındaki Hüseyin Derin, boşandığı halde aynı evde yaşamaya devam eden 43 yaşındaki eski gelini Gönül Karakök'ü öldürdü.

İHA İHA
Yayınlama Tarihi: 19.10.2025 03:33
Zonguldak'ta aynı evde yaşadığı eski gelinini tüfekle öldürdü
  • 71 yaşındaki Hüseyin Derin, Zonguldak'ta eski gelini Gönül Karakök'ü tüfekle öldürdü.
  • Tartışma sonrası Derin, Karakök'e ateş etti ve Karakök hastanede hayatını kaybetti.
  • Olaydan sonra Derin yakalanarak gözaltına alındı.

Zonguldak'ta Çaycuma ilçesine bağlı Perşembe beldesi Kızılbel köyünde 43 yaşındaki Gönül Karakök, boşandığı halde aynı evde kalmaya devam ettiği 71 yaşındaki kayınpederi Hüseyin Derin ile henüz bilinmeyen bir sebeple tartıştı.

TARTIŞMA CİNAYETLE BİTTİ

Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Hüseyin Derin, Karakök'e av tüfeğiyle ateş etti.

Ağır yaralanan Karakök, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

OLAYDAN SONRA TIRAŞ OLDU

Olaydan sonra berbere giderek tıraş olduğu öğrenilen Derin, jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

3. Sayfa Haberleri