Zonguldak'ta aynı evde yaşadığı eski gelinini tüfekle öldürdü

Zonguldak'ta Çaycuma ilçesine bağlı Perşembe beldesi Kızılbel köyünde 43 yaşındaki Gönül Karakök, boşandığı halde aynı evde kalmaya devam ettiği 71 yaşındaki kayınpederi Hüseyin Derin ile henüz bilinmeyen bir sebeple tartıştı.

TARTIŞMA CİNAYETLE BİTTİ

Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Hüseyin Derin, Karakök'e av tüfeğiyle ateş etti.

Ağır yaralanan Karakök, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

OLAYDAN SONRA TIRAŞ OLDU

Olaydan sonra berbere giderek tıraş olduğu öğrenilen Derin, jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.