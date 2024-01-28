Zonguldak'ta boşanma aşamasındaki eşinin tabancayla vurduğu kadın öldü
AA

Zonguldak'ta T.K, boşanma aşamasındaki eşi Bahar K'nin babasıyla yaşadığı Meydanbaşı Caddesi'ndeki eve gitti.

Burada çıkan tartışmanın büyümesi üzerine T.K. tabancayla Bahar K'ye ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kurtarılamadı

Yaralanan Bahar K, sağlık ekiplerince kaldırıldığı özel hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yakalama çalışmaları sürüyor

Polis, olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)