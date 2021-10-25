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    Zonguldak'ta düğüne katılan 47 kişi, tavuktan zehirlendi

    Alaplı ilçesine bağlı Kabalar köyünde, düğünde dağıtılan tavuktan yiyen 47 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedaviye alındı.
    • DHA
    • 25.10.2021 - 02:08
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    Zonguldak'ta düğüne katılan 47 kişi, tavuktan zehirlendi

    Zonguldak'ın Alaplı ilçesi Kabalar köyünde düzenlenen düğünde dağıtılan tavuktan yiyen davetlilerden bazıları bir süre sonra rahatsızlandı.

    47 KİŞİ HASTANEYE BAŞVURDU

    Alaplı Devlet Hastanesi'ne başvuran 47 kişi, tedaviye alındı. Tedavileri tamamlananlar taburcu edildi.

    İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri, yemekten numune aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.Zonguldak ta düğüne katılan 47 kişi, tavuktan zehirlendi #1

    Zonguldak ta düğüne katılan 47 kişi, tavuktan zehirlendi #2

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