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- Zonguldak'ta düğüne katılan 47 kişi, tavuktan zehirlendi
Zonguldak'ta düğüne katılan 47 kişi, tavuktan zehirlendi
Alaplı ilçesine bağlı Kabalar köyünde, düğünde dağıtılan tavuktan yiyen 47 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedaviye alındı.
- DHA
- 25.10.2021 - 02:08
Zonguldak'ın Alaplı ilçesi Kabalar köyünde düzenlenen düğünde dağıtılan tavuktan yiyen davetlilerden bazıları bir süre sonra rahatsızlandı.
47 KİŞİ HASTANEYE BAŞVURDU
Alaplı Devlet Hastanesi'ne başvuran 47 kişi, tedaviye alındı. Tedavileri tamamlananlar taburcu edildi.
İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri, yemekten numune aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.