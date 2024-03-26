Zonguldak'ta kaçak madende vagon ile vinç arasına sıkışan madenci öldü Zonguldak'ta kaçak kömür ocağında vagon ile vinç arasında sıkışan maden işçisi yaşamını yitirdi.

DHA

Kocaeli'nin Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesindeki kaçak kömür ocağında çalışan 3 çocuk babası 49 yaşındaki Muhammet Korkut, vagon ile vinç arasında sıkışarak yaralandı.

Mesai arkadaşlarının haber vermesiyle olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla sıkıştığı yerden kurtarılan Korkut, yüzeye çıkarılarak ambulansla hastaneye götürüldü.

Hayatını kaybetti

Durumu ağır olan madenci yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Korkut'un ağabeyinin de Türkiye Taşkömürü Kurumu'ndan emekli madenci olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)