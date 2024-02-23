Zonguldak'ta kamyonetle duvar arasına sıkışan 13 yaşındaki çocuk öldü Zonguldak'ta kamyonetin açılan kasa kapağı ile duvar arasında sıkışan 13 yaşındaki çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kamyonet sürücüsü gözaltına alınırken çocuğun ailesinin geçimine katkı sağlamak için odun taşıdığı öğrenildi.

DHA

Zonguldak merkez On Temmuz Mahallesi'nde ailesinin geçimine katkı sağlamak için odun taşıyan 13 yaşındaki Yasin Dombay, bir fırına odun indirmek için yanaşan Gültekin T. (20) yönetimindeki kamyonetin açılan arka kasa kapağı ile duvar arasında sıkıştı.

Durumu görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan çocuk, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede can verdi

Talihsiz çocuk tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sürücü Gültekin T. gözaltına alınırken polis ekipleri olay yerinde incelemede bulundu.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)