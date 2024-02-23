Zonguldak'ta kamyonetle duvar arasına sıkışan 13 yaşındaki çocuk öldü

DHA
Zonguldak merkez On Temmuz Mahallesi'nde ailesinin geçimine katkı sağlamak için odun taşıyan 13 yaşındaki Yasin Dombay, bir fırına odun indirmek için yanaşan Gültekin T. (20) yönetimindeki kamyonetin açılan arka kasa kapağı ile duvar arasında sıkıştı.
Durumu görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan çocuk, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hastanede can verdi
Talihsiz çocuk tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Sürücü Gültekin T. gözaltına alınırken polis ekipleri olay yerinde incelemede bulundu.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyorHaber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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