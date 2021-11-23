Zonguldak'ta kardeşinden koronavirüs kapan adam hayatını kaybetti

Misafir olarak gittiği İstanbul'da kardeşinin koronavirüse yakalandığını öğrenen Bülent Ulubay, evine geri döndü. Kardeşinden virüsü kapan Ulubay, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Zonguldak'ta yaşayan evli ve 2 çocuk babası Bülent Ulubay, kardeşinin koronavirüse yakalandığını öğrenince misafir olarak gittiği İstanbul'dan, evine geri döndü.

Evine döndüğünde koronavirüse yakalandığını öğrenen Ulubay, durumu ağırlaşarak kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alındı. Bu süreçte ağabey- kardeş entübe edildi.

YAŞAMINI YİTİRDİ

17 yıl boyunca Terakki Mahallesi'nin muhtarlığını yapan Bülent Ulubay, dün akşam hayatını kaybetti.

Ulubay için Ontemmuz Mahallesi'nde cenaze namazı kılındı. Bülent Ulubay, aile mezarlığında toprağa verildi.

"MAHALLEMİZE HİZMET EDEN ÖNEMLİ BİR İNSANDI"

Terakki Mahallesi'nin muhtarı, "İlk olarak kardeşi İsmail Ulubay koronavirüse yakalandı. O tedavi olduğu sırada Bülent ağabey hastalığı duyunca Zonguldak'a geldi. O da koronavirüse yakalanınca ağabey ve kardeş aynı hastanede yoğun bakım ünitesine alındı. Maalesef Bülent ağabeyimizi kaybettik. Mahallemize önemli hizmetler eden önemli bir insandı. Ailesine sabırlar diliyorum." ifadelerini kullandı.

























