Zonguldak'ta felaketin eşiğinden kıl payı döndüler.
Engin Uçar idaresindeki hafif ticari araç, caddede seyir halindeyken ters istikametten yola çıkmaya çalışan S.D. iaresindeki otomobille çarpıştı.
Aracı beyaz eşya dükkanına girdi
Çarpışmanın şiddetiyle hafif ticari araç beyaz eşya dükkanına daldı.
Facianın eşiğinden dönülen kazada, sürücüler hafif şekilde yaralandı.
Çevredeki vatandaşların durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Hastaneye kaldırıldılar
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
O anlar kameralara yansıdı
Yaşanan kaza anları, iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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