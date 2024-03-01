İHA

Zonguldak'ta felaketin eşiğinden kıl payı döndüler.

Engin Uçar idaresindeki hafif ticari araç, caddede seyir halindeyken ters istikametten yola çıkmaya çalışan S.D. iaresindeki otomobille çarpıştı.

Aracı beyaz eşya dükkanına girdi

Çarpışmanın şiddetiyle hafif ticari araç beyaz eşya dükkanına daldı.

Facianın eşiğinden dönülen kazada, sürücüler hafif şekilde yaralandı.

Çevredeki vatandaşların durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hastaneye kaldırıldılar

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

O anlar kameralara yansıdı

Yaşanan kaza anları, iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)