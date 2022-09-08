Zonguldak’ta kesik baş cinayeti: Kasket ve kıyafet yakalattı

Başı gövdesinden ayrılmış cesedi bulunan 70 yaşındaki adamın cinayetiyle ilgili soruşturmada yeniden gözaltına alınan kardeşi, hem çelişkili ifadeleri hem de kasketi ve kıyafetleri ele verdi.

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesi Dursunlar köyünde, emekli maden işçisi Mustafa Keleş'in (70) ormanda başsız cesedi bulundu.

Geçen yıl 21 Kasım'da katledilen Keleş'in baltayla kesilen başına ise 1 gün sonra ormanda ulaşıldı.

Soruşturma derinleştirildi

Cinayetle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında jandarma, bazı şüpheliler ve yakınlarının parmak izleriyle DNA örneklerini alıp, Adli Tıp Kurumu'na gönderdi.

Derinleştirilen soruşturmada, mayıs ayında adliyeye sevk edilen İbrahim Keleş (63) ile 11 kişi serbest bırakıldı.

Cinayet aleti arandı

Dosyaya eklenen yeni delillerle Keleş, önceki gün tekrar gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri, ormanda ve İbrahim Keleş’in evinin foseptiğinde cinayette kullanılan baltayı yer altı termal ve manyetik görüntüleme cihazıyla aradı ancak sonuç alamadı.

Baltayla ormana gitti, odun kesmeden döndü

Mustafa Keleş cinayetinin şüphelisi olarak gözaltında olan İbrahim Keleş’in, olay günü odun küfesi ve baltayla ormana gittiği ancak odun kesmeden geri döndüğü belirlendi.

Olay günü havanın olmasına rağmen soba yaktığı belirlenen Keleş'in, yakını tarafından çekilen fotoğrafı tespit edilerek kıyafetlerinin nerede olduğu soruldu.

İzi gizlemek için kasket taktı

Önce “Böyle bir kıyafetim yok.” diyen Keleş, sonra “Pislenmişti, yaktım” dedi.

Ayrıca olay tarihinde başının üstünde yara oluşan Keleş'in, izi gizlemek için sürekli kasket taktığı saptandı.

Çelişkili ifadeler ele verdi

Keleş, kasketini çıkardığında yara izini gören ekiplere, önce evde kolona vurduğunu sonra bacaya çarptığını en sonunda bahçe teline sürttüğünü söyledi.

Çelişkili ifadeler veren İbrahim Keleş, elde edilen bilgiler doğrultusunda, adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağı gerekçesiyle tutuklanıp, cezaevine gönderildi.