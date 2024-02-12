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Zonguldak'ta kurum müdürü polis memurunu silahla tehdit etti

Zonguldak'ta kurum müdürü polis memurunu silahla tehdit etti Kurum müdürü, arkadan çarptığı araç sürücüleri ile aralarında çıkan tartışma sonucu ruhsatlı silahı ile kazaya karışan polis memurunu tehdit etti. Polis ekipleri incelemelerinde müdürün 158 promil alkollü olduğu öğrenirken saldırganı gözaltına aldı.