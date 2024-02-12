Zonguldak'ta, kazadan sonra çıkan tartışma hararetlenerek kavgaya dönüştü.
Dün akşam 22.30 sularında Kozlu ilçesinde, Alo 170 Çağrı Merkezi'nin kurum müdürü olan İsmail A., seyir halindeyken önünde bulunan polis memuru N.T. idaresindeki araçla birlikte başka bir otomobile daha çarptı.
Kazaya karışan araçlarda büyük hasar meydana geldi
Çarpmanın etkisiyle N.T. idaresindeki otomobil, olduğu yerde dönerek refüje çarparak durabildi.
Otomobillerde büyük maddi hasar meydana geldi.
Kavgada polis memurunu silahla tehdit etti
Kazadan sonra taraflar arasında çıkan tartışma hararetlenerek kavgaya dönüştü.
Taraflardan birinin iddiasına göre İsmail A., tartışma sırasında ruhsatlı silahını göstererek tarafları tehdit etti.
Kurum müdürünün 158 promil alkollü olduğu öğrenildi
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Tarafları ayıran ekipler, İsmail A.’yı savcılık talimatıyla gözaltına aldı.
İsmail A.’nın silahına el konulurken 158 promil alkollü olduğu öğrenildi.
Kazaya karışan üç araç, çekici yardımıyla kaza yerinden çekildi.
'Silahla tehdit' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi
Gözaltına alınan İsmail A., emniyetteki işlemlerinin ardından bugün “silahla tehdit” suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.
Kurum müdürü İsmail A.’nın Zonguldak Adliyesi’ndeki sorgusu sürüyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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