Zonguldak'ta öldürülen işçiler toprağa verildi

Çaycuma'da öldürülüp cesetleri bulunan iki inşaat işçisi toprağa verilirken, olayla ilgili 5 kişinin sorgusu devam ediyor.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde Salim Çatma ve Soner Çatma adındaki iki inşaat işçisinin aileleri, işçilere ulaşamayınca kayıp ihbarında bulunmuştu.

Nebioğlu beldesinde arama çalışmaları başlatan ekipler, iki işçisinin cansız bedenlerini ormanlık alanda gömülü halde bulmuştu.

ŞÜPHELİLER GÖZ ALTINA ALINDI

Polis, olayla ilgili cesetleri traktörle ormanlık alana taşımaya yardım ettikleri değerlendirilen M.G., S.N.A., D.A., F.Ç. ve Y.E.'yi gözaltına aldı.

3 KİŞİ İÇİN YAKALAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Cinayet şüphelisi Serkan A., babası İsmail A. ve S.K.'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Beldenin giriş ve çıkışlarındaki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan jandarma ekipleri, ormanlık alanda da arama yapıyor.

DEFNEDİLDİLER

Salim ve Soner Çatma'nın cenazeleri, Çaycuma ilçesine bağlı Kadıoğlu köyünde kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi. Serkan A.'nın, evinin tadilatını yapan Salim Çatma ve Soner Çatma’yı para konusunda tartışması nedeniyle öldürdüğü iddia edildi.

ARANANLARIN BAHÇESİNDEN KENEVİR ÇIKTI

Bu arada, Zonguldak Valiliği'nden yapılan yeni açıklamada, Serkan A. ve babası İsmail A.'nın evinin bahçesinde ekilmiş 157 kök Hint keneviri ile 2 kilo bonzai ele geçirildiği belirtildi.

Kaçan şüphelilerin, geçen yıl haziran ayında da tarlalarında 22 bin kök Hint keneviri yetiştirdikleri iddiasıyla gözaltına alınarak tutuklandıkları ve mahkeme sürecinde serbest bırakıldıkları ortaya çıktı.

















