İsrail Gazze'de bir eve düzenlediği hava saldırısında 7 Filistinliyi öldürdü

AA
İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırıları sürüyor.
Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberinde, İsrail uçaklarının, Zeytun Mahallesi'nin Askule bölgesindeki El-Felah Okulu yakınında El-Levh ailesine ait apartmanı hedef aldığı belirtildi.
7 sivil hayatını kaybetti
Haberde, saldırı sonucu Naim Muhammed el-Levh, eşi Suzan el-Levh ile çocukları Ali, Muhammed, Kerem, Sema ve Meys'in yaşamını yitirdiği, bazı kişilerin de yaralandığı ifade edildi.
WAFA'nın haberinde, kurtarma ekiplerinin, ölü ve yaralıları enkaz altından çıkararak Gazze'deki El-Ehli Babtist Hastanesi'ne kaldırdığı aktarıldı.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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