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İsrail Gazze'de bir eve düzenlediği hava saldırısında 7 Filistinliyi öldürdü

İsrail Gazze'de bir eve düzenlediği hava saldırısında 7 Filistinliyi öldürdü İsrail ordusunun, Gazze şehrinin doğusundaki Ez-Zeytun Mahallesi'nde bir eve düzenlediği hava saldırısında aralarında çocukların da bulunduğu aynı aileden 7 Filistinli öldü, bazı kişiler de yaralandı.