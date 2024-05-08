İsrail Gazze'de bir eve düzenlediği hava saldırısında 7 Filistinliyi öldürdü
AA

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırıları sürüyor.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberinde, İsrail uçaklarının, Zeytun Mahallesi'nin Askule bölgesindeki El-Felah Okulu yakınında El-Levh ailesine ait apartmanı hedef aldığı belirtildi.

7 sivil hayatını kaybetti

Haberde, saldırı sonucu Naim Muhammed el-Levh, eşi Suzan el-Levh ile çocukları Ali, Muhammed, Kerem, Sema ve Meys'in yaşamını yitirdiği, bazı kişilerin de yaralandığı ifade edildi.

WAFA'nın haberinde, kurtarma ekiplerinin, ölü ve yaralıları enkaz altından çıkararak Gazze'deki El-Ehli Babtist Hastanesi'ne kaldırdığı aktarıldı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)