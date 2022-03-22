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    Zonguldak'ta önünü göremeyen sürücü yanan araca çarptı

    Motoru alev alan arabaya müdahale sırasında yangın söndürme tüpü nedeniyle tozdan önünü göremeyen motosiklet sürücüsü, yanan otomobile çarptı. Yangın ise büyümeden kısa sürede söndürüldü.
    • DHA
    • 22.03.2022 - 09:52
    • Güncelleme : 22.03.2022 - 10:37
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    Zonguldak'ta önünü göremeyen sürücü yanan araca çarptı

    Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Sarıkorkmaz Mahallesi'nde yaşanan olayda otomobilin motoru alev alınca sürücüsü, aracını park ederek aşağı indi.

    Ardından çevredekilerin de yardımı ile alevlere müdahale etmeye başladı. Yangın söndürme tüpünün tozları da sis gibi etrafı kapladı.

    SİS NEDENİYLE ÖNÜNÜ GÖREMEYEN SÜRÜCÜSÜ YANAN ARACA ÇARPTI

    Bu sırada önünü göremeyen bir motosiklet sürücüsü, yanan otomobile çarptı. Çevredekilerin uyarısı ile motosikletli bulunduğu yerden hızla uzaklaştı.

    Otomobildeki yangın büyümeden söndürülürken, aracın motor kısmı hasar gördü.

    Zonguldak'ta önünü göremeyen sürücü yanan araca çarptı VİDEO

    Zonguldak ta önünü göremeyen sürücü yanan araca çarptı #1

    Zonguldak ta önünü göremeyen sürücü yanan araca çarptı #2

    Zonguldak ta önünü göremeyen sürücü yanan araca çarptı #3

    Zonguldak ta önünü göremeyen sürücü yanan araca çarptı #4


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