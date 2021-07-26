Zonguldak’ta otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı

Zonguldak’ta otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı

Cem Eker idaresindeki otomobil kavşaktan dönmek isteyen Haluk Yavuz yönetimindeki hafif ticari araç ile çarpıştı. Devrilen hafif ticari araçta bulunan iki kişi yaralandı.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Kışla kavşağında gece saatlerinde seyir halinde olan Cem Eker (29) yönetimindeki otomobil, kavşaktan dönüş yapmak isteyen Haluk Yavuz idaresindeki hafif ticari araç ile çarpıştı.

Hafif ticari araç çarpışmanın etkisiyle devrilince araçtaki sürücü Haluk Yavuz ile Asiye Şam bulundukları yerde yaralandı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yavuz ve Şam, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Sağlık ekipleri yapılan ilk müdahalenin ardından Yavuz ve Şam’ı özel bir hastaneye kaldırdı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.