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    Zonguldak’ta otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı

    Cem Eker idaresindeki otomobil kavşaktan dönmek isteyen Haluk Yavuz yönetimindeki hafif ticari araç ile çarpıştı. Devrilen hafif ticari araçta bulunan iki kişi yaralandı.
    • DHA
    • 26.07.2021 - 09:09
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    Zonguldak’ta otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı

    Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Kışla kavşağında gece saatlerinde seyir halinde olan Cem Eker (29) yönetimindeki otomobil, kavşaktan dönüş yapmak isteyen Haluk Yavuz idaresindeki hafif ticari araç ile çarpıştı.

    Hafif ticari araç çarpışmanın etkisiyle devrilince araçtaki sürücü Haluk Yavuz ile Asiye Şam bulundukları yerde yaralandı.

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

    Yavuz ve Şam, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

    Zonguldak’ta otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı #1

    SORUŞTURMA SÜRÜYOR

    Sağlık ekipleri yapılan ilk müdahalenin ardından Yavuz ve Şam’ı özel bir hastaneye kaldırdı.

    Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

    Zonguldak’ta otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı #2

    Zonguldak’ta otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı #3

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