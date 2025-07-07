Zonguldak'ta polise saldıran şüpheli tutuklandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Orhanlar Mahallesi'nde önceki gün İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli komiser M.Ö. (33), ismi öğrenilemeyen biriyle kavga eden D.K. (20) ve Ö.F.K.'ye (19) müdahale etmek istedi.

Polis olduğunu söyleyip kimlik gösterdiği sırada D.K. ve Ö.F.K., M.Ö.'ye saldırdı.

M.Ö., D.K.'yi yere yatırıp etkisiz hale getirirken çevredekilerden polis çağırmalarını istedi.

Bu sırada yerde yatan D.K., ayağa kalkmak için hamle yaparak komiser M.Ö.'ye yumruk atmaya başladı.

TUTUKLANDI

Olay yerine gelen polis ekipleri kelepçe taktıkları D.K.'yi gözaltına aldı.

Bu sırada olay yerinden kaçan Ö.F.K. ise daha sonra yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden D.K. tutuklandı.

Ö.F.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.