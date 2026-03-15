Senegalli Fenomenden gündem olan mizah: Benim babam AK Partili'ymiş

Türkiye, hem bölgede hem de dünyada önemli bir güç haline gelmeye devam ediyor.

Bu bölgelerden biri de Afrika olarak öne çıkıyor.

Fransız şirketlerinin kıtada bulunan birçok ülkeden çıkarılması sonrası Türk şirketleri bölgenin yeni hakimi oldu.

İHRACAT REKORU KIRILDI

Öte yandan kıtada bulunan ülkeler ile ilişkiler her geçen yıl daha da geliştiriliyor.

Türkiye, Afrika'daki büyükelçilik sayısını 12'den 44'e çıkardı.

Son verilere göre Türkiye-Afrika ticaret hacmi 36,6 milyar dolara ulaştı.

AFRİKA'YA NADİR ELEMENT ÇIKARMASI

Yüzyıllara dayanan ve her geçen gün Afrika ile ilişkileri gelişen Türkiye, önümüzdeki süreçte birçok Afrika ülkesi ile nadir element ve liman işbirliği yapmayı hedefliyor.

Türkiye, 20’den fazla Afrika ülkesiyle enerji ve madencilik sektörlerini kapsayan stratejik iş birliği anlaşmaları imzalamış durumda.

ANA MUHALEFETİN ELEŞTİRİLERİNE RAĞMEN ÇALIŞMALAR HIZ KESMİYOR

CHP'nin Türkiye'nin bulunduğu her coğrafyada olduğu gibi Afrika için de dile getirdiği 'Ne işimiz var Afrika'da' söylemlerine karşın Türkiye bölgeye yatırımlar yapmaya devam ediyor.

Türkiye ile Afrika arasındaki ticaret hacminin ise orta vadede 50 milyar doları aşması hedefleniyor.

SENEGALLİ FENOMENİN SÖZLERİ GÜNDEM OLDU

Senegal'den eğitimi için 10 yıl önce Türkiye'ye gelen Mustafa Ndiaye, Instagram hesabından mizahi içerikler yayınlayarak Türkiye ile Afrika arasındaki kardeşliğe sık sık atıfta bulunuyor.

Sosyal medyada yayınladığı içeriklerin yanında stand up gösterileri de düzenleyen Mustafa, son gösterisinde yaptığı siyasi mizah ile gündem oldu.

"SENEGAL'DE TÜRKİYE SİYASETİ YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR"

Mustafa, Senegal'de Türkiye siyasetinin yakından takip edildiğini söyledi.

Senegalli fenomen, bunun nedeninin orada bulunan insanların Türkiye'nin iyiye gitmesi halinde kendilerinin de iyiye gideceğine inanması olduğunu söyledi.

"BENİM BABAM AK PARTİLİ'YMİŞ"

Babasının da Türkiye'yi yakından takip edenler arasında olduğunu belirten Mustafa, "Ben Senegal'deyken babamı ideolojik olarak tanımlayamıyordum.

Türkiye'ye gelince anladım. Benim babam AK Partili'ymiş" dedi.

"BABAM SENEGAL'DEKİ SORUNLARIN NEDENİ CHP DİYOR"

Konuşmasının devamında CHP'ye göndermede bulunan fenomen, "Babama Senegal'deki sorunların nedenin ne olduğunu sorsanız ikinci ya da üçüncü sırada CHP'yi söyler" dedi.

CHP yönetimin 'Ne işimiz var Afrika'da" sözlerinin babasının kulağına gittiğini belirten Mustafa, bu durumun babasını rahatsız ettiğini söyledi.

"CHP TÜRKİYE'DE İKTİDARDAYKEN BİZ AFRİKA'DA SU BEKLİYORDUK"

CHP'li belediyelerde yaşanan su sorunlarına da gönderme yapan Mustafa, şunları kaydetti:

Babamın şöyle bir cümlesi var 'CHP Türkiye'de iktidardayken, biz Afrika'da su sırasında bekliyorduk'