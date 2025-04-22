Zonguldak'ta görme engelli Ahmet Çakmak'ın yaşadığı tek katlı gecekondu evde, elektrikli şofbenden yangın çıktı.
Yangın, kısa sürede büyüyerek yanında bulunan 3 katlı binaya sıçradı.
YANGINDAN OTOPARK GÖREVLİSİ KURTARDI
Yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın sırasında dumanların arasında kalan görme engelli Ahmet Çakmak’ı, Zonguldak Belediyesi'nde otopark görevlisi olarak çalışan Hakan Bahadır kurtardı.
İLK MÜDAHALENİN ARDINDAN HASTANEYE KALDIRILDI
Bahadır, Çakmak'ı evden çıkarıp sağlık ekiplerine teslim etti.
Sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırılan Çakmak'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
YANGININ ARDINDAN GECEKONDU KULLANILAMAZ HALE GELDİ
Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülürken, gecekondu kullanılamaz hale geldi.
3 katlı binada ise hasar oluştu.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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