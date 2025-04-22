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Zonguldak'ta yangında mahsur kalan görme engelliyi otopark görevlisi kurtardı

Zonguldak'ta yangında mahsur kalan görme engelliyi otopark görevlisi kurtardı Kent merkezinde tek katlı bir gecekonduda çıkan yangın, yanında bulunan 3 katlı binaya sıçradı. Yangında dumanlar arasında kalan görme engelli Ahmet Çakmak, belediyede otopark görevlisi olarak çalışan Hakan Bahadır tarafından kurtarıldı.