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    Zonguldak'ta yolcu otobüsü kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var

    Yolcu dolu otobüsün otomobille çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi yaralandı.
    • İHA
    • 23.09.2021 - 13:06
    • Güncelleme : 23.09.2021 - 13:35
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    Zonguldak'ta yolcu otobüsü kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var

    Bartın-Zonguldak karayolunda Ankara-Bartın seferini yapan ve Çaycuma ilçesinde son yolcularını indiren özel tur firmasına ait 50 DK 316 plakalı yolcu otobüsü, Akmanlar rampasında kontrolden çıktı.

    OTOMOBİLE ÇARPTI

    Yolun kaygan olması nedeniyle karşı şeride geçtiği öne sürülen otobüs, 40 BD 498 plakalı otomobille çarpıştı. Yolcu otobüsü çarpışmanın etkisiyle olay yerinde devrildi.

    3 ÖLÜ, 1 YARALI

    Bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Otobosü kullanan yedek şoförü Halit Uğur ile otomobildeki iki kişi yaşamını yitirdi. Otobüsün diğer şoförü Nuri Ercan ise ağır yaralandı.

    Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

    Zonguldak ta yolcu otobüsü kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var #1

    Zonguldak ta yolcu otobüsü kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var #2

    Zonguldak ta yolcu otobüsü kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var #3

    Zonguldak ta yolcu otobüsü kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var #4

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