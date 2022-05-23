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    Zonguldak'taki gazinocuların kavgası ölümle sonuçlandı

    Devrek ilçesinde aralarında husumet bulunan gazino sahiplerinin tartışmasında 1 kişi tüfekle vurularak can verirken, şüpheliler olay yerinden kaçtı.
    • 23.05.2022 - 12:55
    • Güncelleme : 23.05.2022 - 12:58
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    Zonguldak'taki gazinocuların kavgası ölümle sonuçlandı

    Zonguldak'ın Devrek ilçesinde, iki gazino sahibi arasındaki tartışmada kan aktı.

    Çaydeğirmeni mevkisindeki gazino sahibi Muhammet B. (30) ve L.A. (44), aralarında anlaşmazlık yaşadıkları Tolga Korkmaz'ın (44) mekanına gitti.

    Bu esnada taraflar arasında başlayan tartışma sonucu Muhammet B. ve L.A. silahlarını çekti.

    Pompalı tüfekle ateş etti

    Ateşleneceği esnada L.A.'nın tabancası tutukluk yaparken, Muhammet B. pompalı tüfekle Tolga Korkmaz'ı vurdu.

    DHA'nın aktarımına göre, olaya müdahale etmeye çalışan garson Onur P. ise yaralanırken, 2 şüpheli kaçtı.

    Yaralı, hayatını kaybetti

    İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan 2 çocuk babası Tolga Korkmaz, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

    Zonguldak taki gazinocuların kavgası ölümle sonuçlandı #1


    Zonguldak taki gazinocuların kavgası ölümle sonuçlandı #2


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