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-30 derecede Uludağ’ın zirvesine tırmandılar

Bursalı dağcılar, tırmandıkları Uludağ’ın zirvesindeki kartpostallık görüntülere hayran kaldı.

İHA | 09.01.2019 - 09:46..
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Bursalı dağcılar, yaz kış demeden tırmandıkları 2 bin 543 metre yüksekliğindeki Uludağ’ın zirvesine soğuk ve fırtınaya rağmen yürüdü. Hava sıcaklığının eksi 30 dereceye kadar düştüğü zirvede, dağcılar esen fırtınaya karşı direndi.

-30 derecede Uludağ’ın zirvesine tırmandılar

TEPE KULÜBESİ KARLA KAPLANDI

Zirve tepe kulübesinin, kar ve fırtına ile birlikte iglo evlerine dönmüş olması dikkat çekti.

-30 derecede Uludağ’ın zirvesine tırmandılar

"BURALARI HERKES GÖRMELİ"

2 metreyi bulan karda, kartpostallık görüntüleri ölümsüzleştiren dağcılardan İsmet Şentürk, “Uludağ’ı her mevsim yaşamaya devam ediyoruz. Doğa sporları açısından yaz ve kış aylarında bize imkan sunuyor. Hafta sonu ise büyülü bir ortamda tırmanış gerçekleştirdik. Buralarını herkesin görmesi gerekiyor.” dedi.

-30 derecede Uludağ’ın zirvesine tırmandılar

"HAYRANLIKLA BAKIYORUZ"

Deneyimli ve ekipmanı olmayan kişilerin hiçbir şekilde dağda tek başına dolaşmaması gerektiğini belirten Şentürk, “Kimi zaman eksi 30 dereceyi bulan soğuk, fırtına ile birleşince yön bulmada sorunlar ortaya çıkarabiliyor. Zirvedeki kulübenin karla kaplanmış olması inanılmaz bir görüntüyü bize sunuyor. Her gittiğimizde hayranlıkla bakıyoruz.” diye konuştu.

-30 derecede Uludağ’ın zirvesine tırmandılar



-30 derecede Uludağ’ın zirvesine tırmandılar



-30 derecede Uludağ’ın zirvesine tırmandılar



-30 derecede Uludağ’ın zirvesine tırmandılar

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