Hem bileklik hem yüzük! Zarafet akıyor: Altın şahmeran fiyatları... Son zamanların en popüler takılarından biri olan altın şahmeran bileklik, birçok kadının vazgeçilmez aksesuarlarından biri haline geldi. İşte şahmeran modelleri ve fiyatları...

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Şahmeran bileklikler, özellikle altın rengiyle dikkat çekici ve zarif tasarımlarıyla herkesin ilgisini çekecek bir görünüme sahiptir.

Gündelik giyimden özel günlerdeki kombinlere kadar her ortamda rahatlıkla kullanılabilen bu bileklikler, her kombini şık ve gösterişli bir hale getirir.

Ayrıca, şahmeran bilekliklerin köklü bir efsaneye dayandığına inanılır.

Efsaneye göre, şahmeran adı verilen yarı insan yarı yılan varlığı, insanlara bilgi ve bilgelik öğretmek için yeryüzüne iner. Bu nedenle, şahmeran sembolü taşıyan takılar, sadece şıklık değil aynı zamanda güç, bilgelik ve cesaret gibi anlamlar da yüklenir.

Son zamanlarda, şahmeran altın bileklikler kadınların favori aksesuarlarından biri haline gelmiştir. Eğer siz de şık ve gösterişli bir aksesuar arıyorsanız, şahmeran bileklik tam size göre olabilir.

İşte altın şahmeran bileklik fiyatları...

2.17 gr 14 ayar şahmeran 10 bin TL,

2 gr 22 ayar şahmeran 8 bin TL,

2.67 14 ayar şahmeran 9 bin TL

1.56 gr 14 ayar şahmeran 5 bin TL

*Kur ve modele göre değişiklik gösterebilir.