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30 yıldır evine su taşıyan kadın, yardım istiyor

Kahramanmaraş’ta 30 yıldır evine su taşıyan 66 yaşındaki kadın, evine su şebekesi çekilmesi için yetkililerden ve hayırseverlerden uzanacak yardım elini bekliyor.

İHA | 03.12.2019 - 14:57..
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Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesine bağlı Efirağızlı Mahallesinde zihinsel engelli oğlu Ramazan Gazibeyoğlu (30) ile yaşayan 6 çocuk annesi Melek Gazibeyoğlu, evinde su ihtiyacını karşılayabilmenin hayalini kuruyor.

"ESKİSİ KADAR SAĞLIĞIM İYİ DEĞİL"

15 yıl önce eşi Osman Gazibeyoğlu’nu kaybeden Melek Gazibeyoğlu, “Evime kadar su gelmediği için sürekli bahçeye gidip, bidonlara su doldurup yukarı çıkarıyorum. Yaşım ilerledi ve eskisi kadar sağlığım iyi değil." dedi.

30 yıldır evine su taşıyan kadın, yardım istiyor

HAYIRSEVERLERDEN YARDIM BEKLİYOR

Sürekli bel ağrısı çektiğini dile getiren yaşlı kadın, "Su taşıyorum. Yemek suyu ihtiyacında, çay suyu ihtiyacında, bulaşık yıkamak için sürekli dışarıdan su getiriyorum. Yetkililerden, hayırseverlerden destek bekliyorum.” dedi.

30 yıldır evine su taşıyan kadın, yardım istiyor

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