30 yıldır evine su taşıyan kadın, yardım istiyor

Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesine bağlı Efirağızlı Mahallesinde zihinsel engelli oğlu Ramazan Gazibeyoğlu (30) ile yaşayan 6 çocuk annesi Melek Gazibeyoğlu, evinde su ihtiyacını karşılayabilmenin hayalini kuruyor.

"ESKİSİ KADAR SAĞLIĞIM İYİ DEĞİL"

15 yıl önce eşi Osman Gazibeyoğlu’nu kaybeden Melek Gazibeyoğlu, “Evime kadar su gelmediği için sürekli bahçeye gidip, bidonlara su doldurup yukarı çıkarıyorum. Yaşım ilerledi ve eskisi kadar sağlığım iyi değil." dedi.

HAYIRSEVERLERDEN YARDIM BEKLİYOR

Sürekli bel ağrısı çektiğini dile getiren yaşlı kadın, "Su taşıyorum. Yemek suyu ihtiyacında, çay suyu ihtiyacında, bulaşık yıkamak için sürekli dışarıdan su getiriyorum. Yetkililerden, hayırseverlerden destek bekliyorum.” dedi.