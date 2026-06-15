34 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 293 gözaltı

Emniyet güçleri, yurdun her köşesinde vatandaşın güvenliği için aralıksız şekilde çalışmaya devam ediyor.

Bu kapsamda siber suçlara da geçit vermeyen ekipler, son olarak 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'yasa dışı bahis' suçlarını mercek altına aldı.

"293 ŞÜPHELİDEN 159'U TUTUKLANDI

Jandarma ekiplerinin 34 il merkezli düzenledikleri operasyonların detaylarını ise İçişleri Bakanlığı, sosyal medya platformu X hesabı üzerinden aktardı.

Bakanlık, paylaşımında yakalanarak gözaltına alınan 293 şüpheliden 159'unun tutuklanarak cezaevine gönderildiğini belirtti.

"ŞÜPHELİLERİN HESAPLARINDA 4,8 MİLYAR LİRALIK HAREKETLİLİK BELİRLENDİ"

Şüphelilerden 94'ü hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulandığını bildiren Bakanlık, paylaşımında ayrıca şu sözlere yer verdi:

"34 il merkezli 'nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis' suçlarına yönelik jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarda 4,8 milyar TL hesap hareketliliği olduğu tespit edilen 293 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerden; 159'u tutuklandı. 94'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

"SAHTE İLANLARLA VATANDAŞLARIMIZI DOLANDIRDIKLARI TESPİT EDİLDİ"

Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde İl Jandarma Komutanlıklarımızca, 34 il merkezli gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; yasa dışı bahis oynattıkları ve suçtan elde edilen paranın nakline aracılık ettikleri, sosyal medya hesapları üzerinden sahte ilanlarla vatandaşlarımızı dolandırdıkları tespit edildi.

"SUÇ VE SUÇLULARLA MÜCADELEMİZİ KARARLILIKLA SÜRDÜRÜYORUZ"

Vatandaşlarımızın huzuruna, güvenliğine ve alın terine göz diken dolandırıcılık şebekelerine geçit vermiyoruz.

Güvenlik güçlerimizin kararlı mücadelesi ve aziz milletimizin desteğiyle; suç ve suçlularla mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz.

Kahraman jandarmamızı, Daire Başkanlığımızı, MASAK'ımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."