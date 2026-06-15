Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin adli emanetler Ankara'ya gönderildi

17 yıllık dosya sil baştan...

Büyük Birlik Partisinin kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile 5 kişinin 2009 yılında düşen helikopterde hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma dosyası, Kahramanmaraş'tan Ankara'ya gönderildi.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, Yazıcıoğlu ile beraberindeki 5 kişinin ölümüne ilişkin soruşturma dosyasını "yetkisizlik" kararı vererek Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına devretmişti.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen "yetkisizlik" kararında, 25 Mart 2009'da Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi Karayakup Sırtları mevkisinde düşen helikopterde Muhsin Yazıcıoğlu'nun yanı sıra BBP yöneticileri Erhan Üstündağ, Yüksel Yancı ve Murat Çetinkaya, İHA muhabiri İsmail Güneş ile pilot Mustafa Kaya İstektepe'nin ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmaya ilişkin değerlendirmelere yer verildi.

Kararda, soruşturma dosyasındaki bazı şüphelilerin olay tarihinde Ankara'da görev yaptıklarının tespit edildiği, bu nedenle soruşturma ve delil toplama faaliyetlerinin Ankara'da daha sağlıklı yürütülebileceğinin değerlendirildiği belirtildi.

ADLİ EMANETLER DE ANKARA'YA GÖNDERİLDİ

Soruşturma evrakının gereğinin takdir ve ifası için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine, soruşturma dosyasındaki kayıtlı emanet eşyaların da nakline karar verildiği kaydedilmişti.

Dosyasının Kahramanmaraş'tan Ankara'ya devredilmesiyle birlikte, dosyada kayıtlı emanet eşyaların da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.