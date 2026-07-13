Aydemir Akbaş'ın eşi Beyhan Benek Akbaş hayatını kaybetti

2024 yılında hayata vedan eden Aydemir Akbaş'ın eşi Beyhan Benek Akbaş'tan acı haber geldi. Tiyatro oyuncusu Beyhan Benek Akbaş, yaşamını yitirdi.

Acı haberi duyuran senarist Özgür Aksoy, cenaze bilgilerini de paylaştı. Beyhan Benek Akbaş’ın cenazesinin bugün (13 Temmuz Pazartesi) Üsküdar Şakirin Camii’nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı’nda toprağa verileceği öğrenildi.

3 KEZ NİKAH MASASINA OTURDULAR

İkilinin ilişkisi sanat dünyasının en çok konuşulan aşk hikayelerinden biri olmuştu. Çift, ilk olarak 1964 yılında nikah masasına oturdu. Zaman içinde iki kez boşanan ikili, toplam üç kez evlendi.