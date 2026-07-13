Tek bir kökten büyüdü, mavi balinayı bile geçti: 6 bin tonluk organizma keşfedildi

Dünyanın en büyük canlısı denildiğinde çoğu kişinin aklına mavi balina gelir.

Ancak bilim insanlarına göre bu unvan, ABD'nin Utah eyaletindeki Fishlake Ulusal Ormanı'nda bulunan Pando isimli dev organizmaya ait.

İlk bakışta geniş bir kavak ormanı gibi görünen Pando, aslında tek bir canlı.

Bölgede bulunan 40 binden fazla titrek kavak gövdesi, yer altındaki ortak bir kök sistemi sayesinde birbirine bağlı.

Yaklaşık 6 bin ton ağırlığında

Yaklaşık 43 hektarlık bir alana yayılan Pando'nun toplam ağırlığının 6 bin ton olduğu tahmin ediliyor. Bu özelliğiyle dünyanın en büyük hayvanı olan mavi balinadan yaklaşık 40 kat daha ağır olduğu belirtiliyor.

Pando'nun büyüklüğü ise yalnızca ağırlığıyla sınırlı değil.

Tek bir kök sisteminden beslenen binlerce gövdesi sayesinde doğadaki en sıra dışı yaşam formlarından biri olarak kabul ediliyor.

Binlerce yıldır hayatta

Bilim insanları Pando'nun yaşını kesin olarak belirleyemese de, organizmanın binlerce yıldır varlığını sürdürdüğünü düşünüyor. Bazı araştırmalar ise bu dev canlının on binlerce yıl önce ortaya çıkmış olabileceğini öne sürüyor.

Pando'nun yaşam döngüsü de oldukça ilginç.

Yaşlanan veya ölen gövdelerin yerine aynı kök sisteminden yeni sürgünler çıkıyor. Böylece organizma, kendini sürekli yenileyerek varlığını koruyor.

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