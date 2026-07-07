36. NATO Zirvesi’nin düzenleneceği Ankara’nın simge yapıları

NATO Zirvesi, diplomatik temasların yanı sıra kapsamlı güvenlik tedbirleri, medya organizasyonu ve lojistik hazırlıklarıyla Ankara'nın uluslararası diplomasi merkezi kimliğini bir kez daha ön plana çıkaracak.

Helenistik Dönem'de Galat boylarından Tektosagların başkenti olan Ankara, Roma Dönemi'nde taşra örgütünün başkenti, Bizans Dönemi'nde imparatorların konakladığı önemli bir kent, Osmanlı'da ise Anadolu eyaletinin merkezi oldu.

NATO Zirvesi'ne hazırlanan Ankara, Galatlardan Roma'ya, Selçuklulardan Cumhuriyet'e uzanan köklü geçmişi ve simge yapılarıyla dikkat çekiyor. Başkent, tarihi mirası ile modern devlet kurumlarını aynı şehirde buluşturuyor.

ANKARA'NIN SİMGE YAPILARI

7-8 Temmuz'da düzenlenecek 36. NATO Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak Ankara, yalnızca diplomasi trafiğiyle değil, binlerce yıllık tarihi ve simge yapılarıyla da dünyanın dikkatini üzerine çekiyor.

HELLENİSTİK DÖNEM'DEN CUMHURİYET'E UZANAN GEÇMİŞ

Hellenistik Dönem'den Cumhuriyet'e uzanan geçmişe sahip kent, farklı medeniyetlerin izlerini günümüze taşıyor.

Ankara, Hellenistik Dönem'de Galat boylarının başkenti olarak öne çıkarken, Roma Dönemi'nde önemli bir garnizon ve imparatorların konakladığı kentlerden biri oldu. Osmanlı döneminde Anadolu eyaletinin merkezi olan şehir, Cumhuriyet'in ilanıyla Türkiye'nin başkenti ilan edildi.

TARİHİ MİRAS ÖNE ÇIKIYOR

Ankara'nın tarihi mirası arasında Roma Hamamı, Augustus Tapınağı, Ankara Kalesi ve Hacı Bayram Veli Camisi bulunuyor.

Roma Hamamı'nın İmparator Caracalla döneminde, Augustus Tapınağı'nın ise MÖ 25-20 yılları arasında inşa edildiği belirtiliyor.

Ankara Kalesi'nin yapımının MÖ 3-4. yüzyıllara uzandığı tahmin edilirken, Hacı Bayram Veli Camisi 15. yüzyıldan bu yana kentin önemli simgeleri arasında yer alıyor.

CUMHURİYET'İN SİMGE ESERLERİ

Cumhuriyet'in kuruluş sürecini yansıtan yapılar da öne çıkıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk binasında çalışmalar 23 Nisan 1920'de başlarken, Ankara Palas 1928 yılında tamamlandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi günümüz devlet yönetiminin merkezi olurken, Anıtkabir ise Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgâhı olarak başkentin en önemli ziyaret noktaları arasında yer alıyor.

YEŞİL ALANLAR VE MODERN SİMGELER

Ankara'nın modern yüzünü yansıtan yapılar arasında Atakule ve Botanik Park da yer alıyor. Yaklaşık 125 metre yüksekliğindeki Atakule, kentin simge yapılarından biri olurken, 65 bin metrekarelik Botanik Park ise başkentin önemli yeşil alanları arasında gösteriliyor.