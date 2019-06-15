37 kişiyi öldüren 4 aşırılıkçı Hinduya kefaletle tahliye

Malegaon'daki bombalı saldırıların görüldüğü davada, 2013'ten bu yana cezaevinde bulunan 4 sanık, 50 bin Hindistan Rupisi (yaklaşık 700 dolar) kefaletle serbest bırakıldı.

Mumbai Yüksek Mahkemesi, bu kişilerin, dava boyunca tüm duruşmalara katılmalarını ve tanıklarla irtibat kurmamalarını kararlaştırdı.

37 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Maharaştra eyaletine bağlı Malegaon'da 2006'da cuma namazının kılındığı bir caminin yakınlarında gerçekleştirilen bombalı terör saldırılarında 37 kişi hayatını kaybetmiş, 100 kişi yaralanmıştı.

Yerel polis başlangıçta patlamalarla ilgili olduğu şüphesiyle 9 Müslümanı tutuklamış, bu kişiler daha sonra mahkeme kararıyla serbest bırakılmıştı.

HİNDU AŞIRILIKÇILARIN YAPTIĞI ORTAYA ÇIKTI

Ulusal Soruşturma Ajansı tarafından yürütülen soruşturmada, patlamaların Hindu aşırılıkçılar tarafından gerçekleştirildiği sonucuna varılmıştı.

Saldırılarla ilgili Dhan Singh, Lokesh Sharma, Manohar Narwaria ve Rajendra Chaudhary 2013 yılında tutuklanmıştı.